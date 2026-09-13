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"Brecha burocrática para darse de alta en el idCAT móbil"
Una usuària mira al telèfon la nova pantalla amb idCAT Mòbil de La Meva Salut. | RICARD CUGAT
José María Santacana
La Generalitat de Catalunya cuenta con más de 300.000 trabajadores públicos y administra un presupuesto consolidado que ronda los 49.160 millones de euros. Con semejante volumen de recursos, cabría esperar unos servicios telemáticos robustos, accesibles y plenamente funcionales. La práctica, no obstante, es bien distinta.
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Intentar darse de alta en el idCAT Mòbil -mecanismo imprescindible para acceder al historial clínico y a las citas médicas en La Meva Salut- se ha convertido en una carrera de obstáculos plagada de errores técnicos y nulas alternativas presenciales ágiles. Imponer la vía digital como peaje obligatorio para acceder a la salud pública, cuando la herramienta de entrada no funciona, no es modernización: es dejar a la ciudadanía en la absoluta indefensión. ¿En qué manos estamos?
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