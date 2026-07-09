"Servicios de emergencia"

La unidad de bomberos forestales de Sant Mateu durante su participación en la extinción del incendio de Soneja. / MEDITERRÁNEO

Francisco Javier PABLOS PEREZ



Hay cuerpos de servicio a la ciudadanía que no valoramos en nuestro día a día, hasta que pasa una catástrofe como la del incendio de Les Gavarres. Muchas gracias a estos servicios, que corren peligro de su propia vida, para servir a la ciudadanía. Evitan o empequeñecen desastres ecológicos, económicos, de empresas y particulares, y salvan vidas y a personas heridas. Gracias a estos personajes desconocidos pero que están ahí, cuando se les necesitan.