"Servicios de emergencia"

"Deberes de verano"
Juan Enciso Pizarro Badalona
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La unidad de bomberos forestales de Sant Mateu durante su participación en la extinción del incendio de Soneja. / MEDITERRÁNEO
Francisco Javier PABLOS PEREZ
Hay cuerpos de servicio a la ciudadanía que no valoramos en nuestro día a día, hasta que pasa una catástrofe como la del incendio de Les Gavarres. Muchas gracias a estos servicios, que corren peligro de su propia vida, para servir a la ciudadanía. Evitan o empequeñecen desastres ecológicos, económicos, de empresas y particulares, y salvan vidas y a personas heridas. Gracias a estos personajes desconocidos pero que están ahí, cuando se les necesitan.
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