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"Servicios de emergencia"

La unidad de bomberos forestales de Sant Mateu durante su participación en la extinción del incendio de Soneja.

La unidad de bomberos forestales de Sant Mateu durante su participación en la extinción del incendio de Soneja. / MEDITERRÁNEO

Francisco Javier PABLOS PEREZ

Francisco Javier PABLOS PEREZ

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Hay cuerpos de servicio a la ciudadanía que no valoramos en nuestro día a día, hasta que pasa una catástrofe como la del incendio de Les Gavarres. Muchas gracias a estos servicios, que corren peligro de su propia vida, para servir a la ciudadanía. Evitan o empequeñecen desastres ecológicos, económicos, de empresas y particulares, y salvan vidas y a personas heridas. Gracias a estos personajes desconocidos pero que están ahí, cuando se les necesitan.

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