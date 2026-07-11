"Los bomberos, auténticos héroes"

Imagen de archivo de una participación de la unidad de bomberos forestales de Sant Mateu en la extinción de un incendio. / MEDITERRÁNEO

Montse Recio Ginesta



Solo llevamos unos días de verano y ya estamos viendo preocupantes incendios que arrasan bosques y viviendas de familias enteras, que pierden no solo su hogar, también sus recuerdos. Es triste y desolador ver cómo nuestra tierra arde sin control.

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Y allí están ellos, los bomberos, trabajando sin descanso, enfrentándose a las llamas y al humo, soportando el agotamiento y la frustración. Jugándose la vida para proteger la nuestra.

Nunca tendremos suficientes palabras para agradecer todo lo que hacen.

Con estas altas temperaturas debemos tener cautela y seguir las recomendaciones indicadas. Y también ojalá, algún día, el mantenimiento y la limpieza de los bosques con antelación sea una prioridad, sin ningún tipo de excusa.