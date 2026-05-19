"El boicot a Eurovisión no traerá la paz"

Darina Nikolaeva Yotova, ganadora de Eurovisión, representando a Bulgaria / TOBIAS SCHWARZ / AFP

Pablo Serrano



No me ha gustado que España haya boicoteado Eurovisión. Entiendo perfectamente que muchas personas quieran expresar su rechazo ante guerras, injusticias o situaciones humanamente terribles. Pero, sinceramente, creo que la paz se construye mucho más tendiendo puentes que levantando nuevos muros, y me cuesta ver positivo convertir eventos artísticos o deportivos en escenarios de enfrentamiento permanente.

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Y precisamente por coherencia, tampoco me pareció bien la exclusión de Rusia. No porque apoye a ningún gobierno ni ninguna guerra, sino porque creo que la música, el arte o el deporte deberían intentar conservar espacios de encuentro entre personas incluso en los peores momentos. Además, la realidad es que este tipo de boicots o castigos simbólicos rara vez consiguen acercar la paz. Normalmente generan más bloques, más resentimiento y más distancia entre sociedades.

La música, evidentemente, no va a detener una guerra. Pero sí puede mantener abiertos pequeños puentes humanos cuando casi todo lo demás se rompe. Y personalmente, prefiero eso antes que convertir cualquier escenario cultural en otra trinchera más.