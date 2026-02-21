Imagen ilustrativa de personas con discapacidad.

Albert Falgueras



La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d’Acció Concertada, impulsada per famílies de persones amb discapacitat, obre un debat de fons: quin model de serveis socials volem i quins valors l’han de sustentar. Cal diferenciar clarament entre entitats sense ànim de lucre i entitats mercantils. Les primeres neixen per defensar drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat -intel·lectual, física o malaltia mental-.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

No distribueixen beneficis, sinó que reinverteixen els excedents en la millora dels serveis, la innovació i el suport a les famílies. La seva governança, sovint vinculada a associacions i fundacions, respon a una vocació de servei públic i arrelament territorial. Les entitats mercantils incorporen legítimament el benefici econòmic, però operen en una lògica on la rendibilitat i la competitivitat formen part central de l’equació. En l’atenció a persones que requereixen estabilitat, continuïtat i confiança, aquesta diferència és rellevant.

Per això cal blindar la concertació social per a entitats sense ànim de lucre, garantint que els recursos públics reforcin un model centrat en la persona, els drets i la cohesió social.