"Cal blindar la concertació social per a entitats sense ànim de lucre"
Imagen ilustrativa de personas con discapacidad.
Albert Falgueras
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d’Acció Concertada, impulsada per famílies de persones amb discapacitat, obre un debat de fons: quin model de serveis socials volem i quins valors l’han de sustentar. Cal diferenciar clarament entre entitats sense ànim de lucre i entitats mercantils. Les primeres neixen per defensar drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat -intel·lectual, física o malaltia mental-.
No distribueixen beneficis, sinó que reinverteixen els excedents en la millora dels serveis, la innovació i el suport a les famílies. La seva governança, sovint vinculada a associacions i fundacions, respon a una vocació de servei públic i arrelament territorial. Les entitats mercantils incorporen legítimament el benefici econòmic, però operen en una lògica on la rendibilitat i la competitivitat formen part central de l’equació. En l’atenció a persones que requereixen estabilitat, continuïtat i confiança, aquesta diferència és rellevant.
Per això cal blindar la concertació social per a entitats sense ànim de lucre, garantint que els recursos públics reforcin un model centrat en la persona, els drets i la cohesió social.
Másdebates
