Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Bildu, Esquerra y BNG deberían apoyar la propuesta de Rufián"
El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, esta semana con su grupo en el Congreso. / Kiko Huesca / Efe
Rafa Zamora
Apoyo la propuesta de Gabriel Rufián para unir a las izquierdas (más allá de un PSOE que nunca he considerado como tal). La gran abstención en países como España y EEUU es el síntoma de una mayoría progresista desilusionada, que se retira al ver el tablero político monopolizado siempre por el bipartidismo. Pero ahora es distinto: el olvido histórico ha rehabilitado al fascismo y, un siglo después, nuestra falta de memoria nos condena a repetir los mismos errores.
Da igual que nos alerten de ello en prensa, radio o televisión; las hordas fascistas juegan en otra liga: las redes sociales, y nos llevan mucha ventaja. El negacionismo global es un producto financiado por los 'lobbies' energéticos y tecnológicos Esto es lo que hay, pero aún estamos a tiempo: Bildu, Esquerra o BNG deberían apoyar la propuesta de Rufián.
Que dejen por un momento de mirarse al ombligo nacionalista y piensen que como PP y Vox lleguen a gobernar el país se acabaron las autonomías. Habrá un partido único, y nunca más habrá elecciones libres. Como está pasando con Trump. Debemos recuperar el espíritu del 15M, dejando atrás las batallas de egos, y formar un frente común que frene el avance del fascismo. La propuesta es buena, no pierdan el tiempo en pensar quién la debe liderar.
