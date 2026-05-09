"El bienestar social es dinamitado por las políticas de recortes hacia lo público"

Una consulta médica en Sevilla.

Miguel Rabadan



La "prioridad nacional", esta nueva 'campaña publicitaria' de la mano de Vox, esconde un discurso xenófobo y racista, apoyado en la supuesta defensa del bienestar del ciudadano español. Aquí no entran en quién es español y quién no, ante la población inmigrante, que según Vox son los que dinamitan el estado de bienestar social. Unos argumentos mentirosos y carentes de datos reales.

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Centrándonos, por ejemplo, en la sanidad pública, nos encontramos que Murcia, Valencia, Baleares y Andalucía son las comunidades donde peor funciona la sanidad pública, y no por culpa de los inmigrantes sino de los recortes y la falta de inversión, favoreciendo de esa manera la sanidad privada. Todas estas comunidades están gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de Vox.

Podemos concluir que en nuestro país quien dinamita el bienestar social de los españoles son las políticas de recortes hacia todo lo público qué llevan a cabo PP y Vox. Donde ellos gobiernan son una verdadera amenaza para los españoles. La prioridad nacional puede convertirse muy fácilmente en la prioridad nazional.