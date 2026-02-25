"El bienestar animal frente a la tendencia Therian"

Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno therian

Frank Pebrett



Hay una nueva escena. Jóvenes que se sienten lobo, zorro o cuervo. No como metáfora, sino como identidad. La tendencia therian crece en redes sociales, entre orejas, colas y miradas que buscan algo más que estética: buscan significado. Y uno podría pensar que hay algo hermoso en querer acercarse al animal. Y, sin embargo, la pregunta no es quién eres; la pregunta es qué hacemos con los animales reales.

No es lo mismo ponerse una máscara de lobo que mirar a un lobo tras una verja. No es lo mismo correr a cuatro patas por un parque que comprender lo que significa perder un hábitat. Aquí no hay juicio. Cada persona tiene derecho a sentirse como quiera sentirse. La identidad se respeta. Pero el bienestar animal es otra cosa. No es un disfraz, no es una estética, no es una tendencia pasajera.

El bienestar animal es legislación, es abandono cero, es frenar la cría irresponsable, es proteger ecosistemas, es entender que un animal no es una proyección de lo que yo deseo ser. El riesgo no está en la máscara; el riesgo está en quedarnos solo en ella. Cuando convertimos al animal en símbolo, podemos olvidar al animal que sufre. Cuando lo transformamos en parte de nuestro relato personal, podemos dejar de escuchar su realidad biológica, ecológica y emocional.

Los animales no son personajes, ni filtros, ni estados de ánimo. Son seres vivos con necesidades complejas, con conductas propias, con equilibrios frágiles. Tal vez la reflexión no sea si alguien puede sentirse lince o halcón. Tal vez la pregunta sea más incómoda: ¿nuestra empatía termina en nosotros o empieza en ellos? Podemos y debemos celebrar la diversidad humana. Podemos respetar todas las formas de expresión. Pero si de verdad queremos honrar al animal, quizá el gesto más profundo no sea llevar su máscara, sino defender su libertad.