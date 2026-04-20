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"Cada vez veo más bicicletas de alquiler abandonadas en cualquier sitio"

Barcelona 09/06/2025 Día festivo y de calor en Barcelona Playas de Barcelona En la foto, playa de Bogatell desde el espigó del Bogatell bicicleta de empresa de alquiler privada Cooltra abandonada en el espigón Fotografía de Ferran Nadeu

Barcelona 09/06/2025 Día festivo y de calor en Barcelona Playas de Barcelona En la foto, playa de Bogatell desde el espigó del Bogatell bicicleta de empresa de alquiler privada Cooltra abandonada en el espigón Fotografía de Ferran Nadeu

Carlos Paulino

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Cada día veo en las calles de Barcelona más bicicletas de alquiler de las que utilizan los turistas -Cooltra, Voi, Uber, Bolt..-, aparcadas en cualquier sitio. En la mayoría de casos están aparcadas en lugares donde nadie se atrevería a aparcar ningún otro vehículo. ¿Por qué los usuarios de estas bicicletas sí se atreven a dejarlas en cualquier lugar? ¿Quizá porque después, el ayuntamiento no les obliga a pagar las multas?

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Me da la sensación de que los turistas son impunes en esta ciudad. Lo que más me preocupa es que para que se lleven estas bicis hay que llamar al 112, el teléfono de emergencias. ¿De verdad hay que bloquear un teléfono tan vital para todos con estas nimiedades? Las veces que lo he hecho han tomado nota y no han retirado la bicicleta. En Les Corts, si juega el Barça, por lo menos me dicen que no lo harán, que llame otro dia. ¿Para cuando una solución?

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