"Les biblioteques volem ser trinxeres culturals, no socials"

El interior de la biblioteca Gabriel García Márquez, en Barcelona, premiada en 2023 como la mejor del mundo. / FERRAN NADEU

Gema Ciuró

'Trinxera social' és el títol d’una de les taules rodones programades en el marc de les '18es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació' que s’esdevindran a la Facultat d’informació i mitjans audiovisuals, el propers 4 i 5 de juny a Barcelona. Si ens cenyim al llenguatge bèl·lic, una trinxera és un lloc segur, previsiblement protegit del foc enemic i des d’on pots visualitzar objectius d’atac. Si això ho traslladem a un entorn bibliotecari, les biblioteques que van néixer com a trinxeres culturals, ara s’han de convertir en trinxeres socials.

Aquesta és la conversió a la que ens veiem abocades sota un fals pretext de bonhomia i acolliment. Som bones amfitriones, ho saben. Ho porta la vocació. Hem hagut de donar berenar a infants als que intentàvem explicar contes i no ens escoltaven perquè l’únic so que sentien era el dels seus budells buits. La gana, ho sabem, és mala companya de la imaginació.

Volem ser trinxeres, però culturals. És el que sabem fer. La nostra aportació a una societat més justa és garantir més cultura i més capacitat de crítica. No estem preparades per a ser trinxeres socials. No és aquesta la nostra feina. Les biblioteques hem de ser trinxeres culturals perquè el foc enemic és a fora, segurament a un despatx amb aire condicionat. I l’objectiu a abatre és una societat inculta i desinformada.

I en aquesta guerra absurda a cop de decret, els bibliotecaris ens hem quedat sense la protecció de la trinxera professional que era la nostra llei de Biblioteques, i sense trinxera laboral, perquè les biblioteques ja no són un lloc segur, com tampoc ho són els carrers.

