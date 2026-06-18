"No entiendo qué está pasando con las bibliotecas"

Biblioteca pública Montserrat Abelló, ubicada en el distrito de Les Corts, en Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Francisca Domingo



Acabo de venir de recoger mis libros encargados en la biblioteca Montserrat Abelló. Sé que hacen huelga por motivos más que suficientes. Es una pena que en un servicio tan necesario para nuestra ciudad y la cultura tengan condiciones precarias.

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No entiendo qué está pasando con este tema y la falta de interés por parte del ayuntamiento. Desde aquí mi apoyo a estas personas que tanto hacen falta en nuestras bibliotecas de barrio.