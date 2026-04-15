"Los vecinos de Bellaterra no queremos privilegios sino servicios básicos"

Barcelona, 14/01/2026 Bellaterra. Imégenes de recurso de Bellaterra, Entidad Municipal Descentralizada de Cerdanyola del Vallès, en el centro del debate territorial por su posible anexión a Sant Cugat. Palabras clave: Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, conflicto territorial, anexión, área metropolitana, Vallès Occidental, municipios, Generalitat, EMD. AUTOR: MANU MITRU / Manu Mitru / EPC

Antònia Pla



Desde hace tiempo, se ha extendido la idea de que los vecinos de Bellaterra somos una comunidad privilegiada que quiere marcharse de Cerdanyola por insolidaridad. Esta visión es injusta y no refleja la realidad. La voluntad de anexarnos a Sant Cugat no responde a ningún capricho ni elitismo, sino a una necesidad básica: disponer de servicios dignos.

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Bellaterra contribuye fiscalmente como cualquier otro núcleo, pero sufre carencias claras en aspectos esenciales como el mantenimiento de las calles, la seguridad, el alumbrado, la limpieza, la movilidad o los equipamientos. Esta situación no es puntual, sino el resultado de años de falta de inversión, generando una sensación de abandono real y sostenida.

Ante esto, la anexión se plantea como una solución, no como un rechazo. Sant Cugat es un municipio con el que Bellaterra tiene una relación natural: muchos vecinos trabajan, estudian y hacen vida diaria allí. Además, ha demostrado una capacidad de gestión y calidad de servicios que los vecinos de Bellaterra querríamos para nuestro entorno. No pedimos privilegios, sino servicios eficientes y una atención proporcional a lo que aportamos.

Este debate no trata de riqueza, sino de equidad; no de privilegios, sino de derechos. No es un posicionamiento contra nadie, sino a favor de una mejor calidad de vida para una comunidad que se siente desatendida. Los vecinos de Bellaterra no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Por eso pedimos rigor y honestidad en el tratamiento mediático, evitando simplificaciones que solo polarizan.

Al final, la cuestión no es por qué queremos marcharnos, sino por qué, después de tantos años, todavía no tenemos los servicios básicos que nos corresponden.