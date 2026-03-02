Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Cuando un barrio ya no tiene infancia visible, algo se enfría"
MATARÓ 09/07/2025 Deportes. Niños jugando a futbol en la pista de futbol. Reportaje sobre Rocafonda con motivo de los 18 años de Lamine Yamal. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC
Fiona Dobal
Cada vez veo menos niños jugando en la calle. Y cuando aparece alguno, un balón que rebota, una carrera torpe, algo en mí se afloja. No es nostalgia fácil: es una confianza breve, casi física, en la inocencia. Debe de ser difícil ser niño hoy. Crecer con pantallas que no descansan, con noticias que se cuelan antes de aprender a nombrarlas, con adultxs cansadxs y ciudades que parecen diseñadas para coches y no para juegos.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La calle, que antes era un patio compartido, se ha ido volviendo un lugar de paso, vigilado, sospechoso. Y en esa pérdida hay tristeza: no solo por lo que se va, sino por lo que deja de formarse. La amistad espontánea, el cuerpo aprendiendo límites, el aburrimiento fértil que inventa mundos. No idealizo el pasado. Sé que siempre hubo miedo. Pero me inquieta que la respuesta haya sido encerrar la infancia.
Cuando un barrio ya no tiene infancia visible, algo se enfría: el espacio público se vuelve menos humano, menos comunitario, menos nuestro. Por eso, cuando escucho risas en la acera, no pienso “qué monos”. Pienso: ojalá no les robemos esto. Ojalá sigan teniendo calle, tiempo y permiso para jugar. En un mundo tan cruel, que existan niños jugando fuera es un recordatorio humilde de que todavía queda algo por cuidar.
Participaciones de loslectores
"Política actual: corrupción y hostilidad tras cinco décadas"
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Másdebates
El debate
- Recursos hídricos Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto: ¿Cuál es el motivo?
- Espectáculo nocturno Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Frente atlántico La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
- Los premios de la música británica Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: "Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado"
- En busca de estabilidad laboral Leonor Feito, de 57 años, estudia para oposiciones: "No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura'"
- Entrevista Custodio: "Para unos mi historia sirve de inspiración, pero hay otros que me tienen envidia o inquina"
- Robos de vehículos Estas son las 3 ciudades españolas en las que más vehículos se roban
- Gestión hídrica La contaminación se enquista en el embalse del Foix y obliga a acelerar el plan de mejora
- Premio Coche del Año de los Lectores El Opel Astra gana en febrero y arranca la votación de marzo con Kia EV5, Lepas L8 y Renault 4
- MUNDIAL DE MOTOGP No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta