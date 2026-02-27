Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"A la Bordeta, l'ajuntament diu promoure habitatge 'per als ciutadans del futur' però oblida els del present"
BARCELONA 29/01/2025 ON BARCELONA Portada del On Barrio de la Bordeta en Sants . Calle del Corral FOTO ELISENDA PONS / ELISENDA PONS / EPC
Marta Latorre
Al barri de la Bordeta de Barcelona s' ha realitzat l’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità de la illa Citroën. Aquesta votació arriba després d’un procés presentat com a participatiu que, malauradament, s’ha limitat a una formalitat i no ha incorporat una voluntat real d’escoltar i integrar les aportacions veïnals. L’Ajuntament afirma promoure habitatge “per als ciutadans del futur”, però en el camí oblida els ciutadans del present.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El pla preveu diferents blocs de pisos, inclosa una torre de 12 plantes en un dels barris més densos d’Europa. Davant d’aquestes afectacions, el veïnat hem presentat alternatives viables per reduir-ne l’impacte; però no s’han estudiat ni comparat amb criteris transparents. La resposta rebuda s’ha resumit en un “és pel bé comú”. Aquest suposat “bé comú”, però, es tradueix en una afectació directa sobre drets bàsics d’habitabilitat i qualitat de vida: reducció de l’assolellament, de la llum natural i de la ventilació, empitjorament del confort tèrmic i de la qualitat ambiental interior i alteració de condicions consolidades d’habitabilitat. Tot plegat comporta un impacte emocional i de salut que no pot ser menystingut.
A aquestes afectacions s’hi suma l’impacte sobre els serveis públics i els equipaments del barri, que ja es troben desbordats, i sobre la mobilitat, amb l’augment consegüent del trànsit rodat, de la contaminació acústica i ambiental i de la pressió sobre una xarxa viària ja tensionada. D’altra banda, s’està oferint una visió esbiaixada sobre les zones verdes, s’ha difós la xifra de 22.000 m² de “nova zona verda”, però aquesta inclou parcel·les edificables i la Rambla Badal, ja executada fa anys gràcies a reivindicacions veïnals.
Tot plegat fa evident que l’objectiu principal és assolir determinats metres quadrats de sostre d’habitatge, passant per sobre del veïnat i del dret a una participació real i efectiva. Per aquest motiu, els veïns considerem imprescindible aturar l’aprovació i reprendre un procés participatiu ampli, transparent i efectiu abans de qualsevol decisió definitiva. Aquesta és la ciutat que volem, Ajuntament de Barcelona?
Participaciones de loslectores
"Es bueno que el ciudadano conozca los casos de abusos y corrupción política"
Josep Aran Cerdanyola del Vallès
Másdebates
El debate
- Arte La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
- Investigación La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Cita con las urnas Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Estrenos de series Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor
- Infraestructura energética Arrancan las obras para transformar el párking del Alcampo de Sant Boi en una macroplanta fotovoltaica
- Alerta Confinan a los vecinos del entorno de la refinería de Petronor en Vizcaya por una emisión de benceno
- Movilidad Multas de hasta 500 euros por hacer este gesto con tu bicicleta: la DGT lo confirma
- Coches Mazda CX-5, más por menos
- Colesterol Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre cómo detectar riesgo de infarto en una analítica: “Puedes tener el colesterol bajo y seguir en riesgo de infarto”
- consorcio Tess DefencE Defensa formaliza un contrato para la fabricación de blindados por 1.970 millones