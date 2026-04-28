"Las barreras del alma"

El buque de guerra estadounidense USS Gravely, en una imagend e archivo. / EMBAJADA DE EEUU EN TRINIDAD Y T

Joan Sada Vidal



En la soledad de la noche soñaban que la nieve ardía, soñaban que el fuego se helaba, y por seguir en sus sueños soñaban que se acababa la vida. Y en el despertar del alba no despertaron en otra vida, la vida que se encontraron era la misma que conocían. Las barreras invisibles seguían impidiendo que sus almas encontrasen la paz que tanto ansiaban. Y vinieron las ganas de tirar todo por el sumidero de la impotencia y la desesperación. Entendieron que esas barreras no desaparecerían, seguirían ahí, como muros infranqueables en contra de la búsqueda de una paz tan necesaria para su espíritu interior. Y en su inquebrantable fe exclamaron: ¡Señor Dios, ayúdanos a encontrar el modo de que desaparezcan esas barreras y nuestras almas puedan descansar en paz!