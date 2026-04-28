Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Las barreras del alma"
El buque de guerra estadounidense USS Gravely, en una imagend e archivo. / EMBAJADA DE EEUU EN TRINIDAD Y T
Joan Sada Vidal
En la soledad de la noche soñaban que la nieve ardía, soñaban que el fuego se helaba, y por seguir en sus sueños soñaban que se acababa la vida. Y en el despertar del alba no despertaron en otra vida, la vida que se encontraron era la misma que conocían. Las barreras invisibles seguían impidiendo que sus almas encontrasen la paz que tanto ansiaban. Y vinieron las ganas de tirar todo por el sumidero de la impotencia y la desesperación. Entendieron que esas barreras no desaparecerían, seguirían ahí, como muros infranqueables en contra de la búsqueda de una paz tan necesaria para su espíritu interior. Y en su inquebrantable fe exclamaron: ¡Señor Dios, ayúdanos a encontrar el modo de que desaparezcan esas barreras y nuestras almas puedan descansar en paz!
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Participaciones de loslectores
"¿Prioridad nacional?"
César Carulla SABADELL
"El peso invisible de los cuidados"
Sergio Venteo Villafranca de Córdoba (Córdoba)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- El mar alrededor Un ex agente de la CIA en un foro de turismo
- Televisión y Mas Los 150 años de Estrella Damm
- A la última 'El diablo viste de Prada 2': diccionario de la secuela más esperada sobre el mundo de la moda, de la A de Andy Sachs, a la C de Cerúleo y la M de Miranda
- Un año del apagón La ‘factura de seguridad’ tras el apagón de 2025: por qué 1 de cada 4 euros de la factura ya no paga el consumo de luz
- Multas Multa por aparcar en el lado contrario: lo que dice la normativa en España