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"Per què els barcelonins no podem veure cinema en català a 'Sala Montjuïc'?"

ONBARCELONA SALA MONTJUIC. PUBLICADA ONBARCELONA 14/07/2017 P 4

ONBARCELONA SALA MONTJUIC. PUBLICADA ONBARCELONA 14/07/2017 P 4

Carlos Paulino

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Cada estiu hi ha l'opció de veure pel·lícules a Montjuïc, a l'aire lliure, en un lloc preciós de Barcelona en el marc del cicle 'Sala Montjuïc'. Cada cop veig que està més pensat pels turistes. No entenc perquè la gent que se n'encarrega, l’Associació Cultural MODIband, margina cada cop el català. La programació del cicle d’estiu de cinema a la fresca Sala Montjuïc té aquest any 15 films confirmats. Cap no es projectarà en català.

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A més, tant els subtítols com els subtítols adaptats seran únicament en castellà. Per què els barcelonins no podem veure el cinema en català? Per què se'ns expulsa de la nostra ciutat amb la complicitat de l'ajuntament? 

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