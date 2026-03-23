"Si Barcelona vive del turismo, no puede permitirse convertirlo en su enemigo"

Turistas en Barcelona / MANU MITRU

Gisela Gaza



Cada nuevo anuncio del Ayuntamiento de Barcelona para limitar las viviendas de uso turístico vuelve a dividir la ciudad: vecinos contra turistas. Pero, ¿estamos atacando la causa real del problema o solo el síntoma más visible? Ajustar o reducir licencias puede aliviar tensiones a corto plazo, pero convertir el turismo en el principal responsable de la crisis de vivienda es, como mínimo, una lectura incompleta.

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El turismo representa alrededor del 12% del PIB español y sostiene miles de empleos. Al mismo tiempo, es evidente que Barcelona sufre una presión creciente: alquileres al alza y menos residentes. Negarlo sería ingenuo. Pero explicar un problema estructural del mercado de la vivienda únicamente a través del turismo también lo es.

Barcelona no debería elegir entre ser habitable o ser visitada; su reto es aprender a ser ambas cosas a la vez. Porque una ciudad que vive del turismo difícilmente puede permitirse convertirlo, también, en su enemigo principal.