"Si Barcelona vive del turismo, no puede permitirse convertirlo en su enemigo"

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Noel Rodríguez L'Hospitalet de Llobregat
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Turistas en Barcelona / MANU MITRU
Gisela Gaza
Cada nuevo anuncio del Ayuntamiento de Barcelona para limitar las viviendas de uso turístico vuelve a dividir la ciudad: vecinos contra turistas. Pero, ¿estamos atacando la causa real del problema o solo el síntoma más visible? Ajustar o reducir licencias puede aliviar tensiones a corto plazo, pero convertir el turismo en el principal responsable de la crisis de vivienda es, como mínimo, una lectura incompleta.
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El turismo representa alrededor del 12% del PIB español y sostiene miles de empleos. Al mismo tiempo, es evidente que Barcelona sufre una presión creciente: alquileres al alza y menos residentes. Negarlo sería ingenuo. Pero explicar un problema estructural del mercado de la vivienda únicamente a través del turismo también lo es.
Barcelona no debería elegir entre ser habitable o ser visitada; su reto es aprender a ser ambas cosas a la vez. Porque una ciudad que vive del turismo difícilmente puede permitirse convertirlo, también, en su enemigo principal.
Participaciones de loslectores
Noel Rodríguez L'Hospitalet de Llobregat
Annabel Torres Secretària General Autonòmica SATSE Catalunya
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