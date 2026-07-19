Barcelona 26/06/2026 Barcelona. Usuarios de la L9 y L10 del metro suben al bus de servicio alrernativo en la parada de la calle Onze de Setembre hacia la Sagrera debido a los cortes en estas lineas. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Marta Defior



Me da mucha pena lo que voy a plasmar, pero esto ya es insostenible. Me refiero al transporte público que tenemos en Barcelona (metro, tren y bus), que lo es todo menos transporte. Es inaudito que una ciudad como Barcelona, referente en muchos ámbitos, preciosa en toda su extensión, se haya convertido en una ciudad poco accesible e intransitable, a la par que insegura y sucia (esto ya sería otro escrito).

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No es justo para los usuarios y ciudadanos que dependemos del transporte público en nuestra vida laboral y familiar que cada día sea una aventura. Se nos dispare el cortisol por las nubes, generando un estado de nervios nada recomendable para la salud, todo esto debido a constantes retrasos, averías, incidencias, frecuencias alteradas (alterados vamos todos con este funcionamiento). Todo es asumible y entendible, pero lo de Barcelona con los transportes públicos es una tomadura de pelo.

¿Para cuándo unos servicios acorde a la gran ciudad que tenemos, con refuerzos en horas punta, sin huelgas encubiertas y garantía de llegar a destino en sus conexiones? Señores, nos están friendo a impuestos, la gran mayoría cumplimos religiosamente con nuestras obligaciones, ¿y dónde quedan nuestros derechos? ¿A dónde va a parar el dinero recaudado? Necesitamos una ciudad práctica, limpia, segura y con un transporte público digno.

Muchas obras de planes urbanísticos, muchas teles en las estaciones, lavado de cara en alguna de ellas, pero con un servicio pésimo. ¿Alguien entiende que no se puede vivir de cara al escaparate? Es una vergüenza. Ya nada funciona. Todo esto es una vergüenza, ya no me siento orgullosa de la ciudad en la que vivo (supongo que no seré la única), ya no hay brillo en mis ojos cuando digo: "Vivo en Barcelona".