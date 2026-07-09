"Barcelona, parc temàtic"

"Deberes de verano"
Juan Enciso Pizarro Badalona
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Un super de 24 horas en Creu Coberta. / EPC
Montse cuadra
Barcelona sempre ha tingut un encant especial, una manera de fer, una gastronomia boníssima, pero oh, tot això ja no existeix. Sóc veïna de la Sagrada Família, molt orgullosa, i ara mateix estem tots farts i tristos: turisme desmesurat; bars que no tenen res a veure amb nosaltres; preus que no fan més que pujar; proliferació d'empreses amb planificació fiscal agresiva... Tot molt lluny de la nostre identitat.
Entretodos
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Deixen una ciutat sense caliu, freda i impersonal. De debò es el que volem?
I tot això ens perjudica a la llarga. Un turista que vingui de l'altre punta del món, pensant en que veurà una ciutat diferent, amb caliu, amb un bon menjar, tapes, paelles increïbles, menjar mediterrani... i es troba amb una ciutat impersonal, plena de menjars que no tenen res a veure amb el què esperava. Deixarà de venir i es quan serà el gran declivi de la ciutat.
Hem de ser la societat els que hem de reaccionar, porque els polítics no faran res. Per exemple, protestar quan a les 18h sortim a pendre alguna cosa i no ens deixen perquè les taules ja estan preparades per sopar: des de quan aquí sopem a les 18h? Pero si ho acceptem, aixo continuarà.
Prou de turisme desmesurat, prou de menjars que no ens identifiquen, prou d'empreses que no aporten res, prou de no poder viure a la nostre gran ciutat. I això ho hem de fer nosaltres, els veïns.
Adéu menjars que no aporten, pisos turístics, costums que no son nostres, turisme excessiu, carrers tallats contínuament, tendes de mòbils, supers 24 h. etc.
Decidim quina ciutat volem!
Participaciones de loslectores
Juan Enciso Pizarro Badalona
Francisco Javier PABLOS PEREZ Sant Feliu de Llobregat
Noemí Expósito Barcelona
Xavi Ventalló Barcelona
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El debate