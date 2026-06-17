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"Cada vez más, Barcelona se llena de visitantes permanentes y vecinos temporales"
Teletrabajo en la azotea del Suites Avenue, en paseo de Gràcia.
Sergio Gómez
Dicen que Barcelona es un éxito. Y probablemente lo sea. Nunca habían aterrizado tantos nómadas digitales. Solo en 2024 se solicitaron 6.401 permisos de residencia para teletrabajadores internacionales en el área de Barcelona, más del 30% de todos los concedidos en España. Y eso sin contar a los miles de europeos que llegan, trabajan desde una terraza con vistas a la Sagrada Família y no aparecen en ninguna estadística oficial.
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La escena se repite cada mañana. Un joven estadounidense abre su portátil de 3.000 euros. Pide un café de especialidad. Trabaja para una empresa de San Francisco. Cobra 80.000 euros al año. A dos metros, el camarero que le sirve el café cobra 1.400 euros al mes y acaba de recibir una carta anunciándole una subida del alquiler. Los dos aman Barcelona. La diferencia es que uno puede permitirse vivir en ella.
Nos dicen que llega talento. Y es cierto. También llegaron los turistas y los cruceros. La pregunta no es quién viene, sino quién se queda. Porque mientras Barcelona compite por atraer profesionales remotos de todo el mundo, parece olvidar a los profesores, enfermeros, policías, dependientes, administrativos y pequeños empresarios que hacen funcionar la ciudad cuando los 'influencers' ya han cambiado Barcelona por Bali.
No es culpa de los nómadas digitales. Hacen exactamente lo que haríamos cualquiera de nosotros: buscar el mejor lugar posible para vivir. El problema es otro. Hemos convertido la vivienda en un activo financiero global y nos sorprendemos cuando un salario local no puede competir con uno de California. Quizá el verdadero nómada digital no sea quien llega con una mochila y un portátil. Quizá sea el vecino de toda la vida, obligado a mudarse cada vez más lejos porque ya no puede pagar el barrio donde nació.
Y así, poco a poco, Barcelona corre el riesgo de convertirse en una ciudad llena de visitantes permanentes y vecinos temporales. Una ciudad muy moderna. Y cada vez menos ciudad.
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