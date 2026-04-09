"Ja no queda res de la Barcelona que sí era la de la meva vida"

Campaña Fem la Barcelona de la teva vida / .

Kilian Asensio



Ahir, diumenge, al centre de Barcelona, em van atracar dos cops. El primer, en una terrassa, en cobrar-me 6,95 euros per un batut. El segon, al metro, on em van robar el telèfon mòbil. A la comissaria de Les Corts, hi havia dues noies davant meu fent cua, també per denunciar. A totes dues també els hi havien robat el telèfon. A la primera, al Zara de la plaça de Catalunya; a l’altra li havien pres de les mans mentre anava parlant pel carrer…

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Ja no queda res de la Barcelona que sí que era la de la meva vida, com diu l' eslògan de l'ajuntament de la ciutat, aquella que heu acabat convertint en un parc temàtic, i a més, insegur. Aquesta és la Barcelona de la vostra vidorra.