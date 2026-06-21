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"Mi Barcelona ya no me pertenece"
Barcelona 15/03/2024 Fotos per il·lustrar una Serie de 5 artículos sobre curiosidades de Barcelona en lugares muy turísticos. En la foto, Jujol oculto del Park Güell. El artista escondió su firma en los famosos bancos de ‘trencadís’. Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC
Gloria Prieto
Tengo la sensación de que nuestra bella ciudad, con sus parques, sus famosos edificios, sus benditas playas, sus famosos restaurantes, ya no me pertenece, ya no soy parte del entramado de esta comunidad. Tristemente, observo atónita las imágenes de una ciudad que lleva a cabo cosas únicas como el Foro del Mediterráneo (¡vaya despliegue mediático!), la Fórmula 1, la promoción de la Sagrada Família y su cruz de Jesús con la llegada del Papa León XIV.
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La llegada de millones de turistas con los consecuentes ingresos monetarios para la ciudad... Y todo, ¿para qué? No hay más seguridad en las calles; no hay mejores condiciones para el profesorado de las escuelas públicas de la ciudad; no se controlan las ventas ilegales de bolsos, zapatos, incluso comida o armas; los parques están cada vez más llenos de excrementos de perros y las listas en los hospitales y centros de atención primaria son eternas.
Tal vez si nos fuéramos todos, quedarían esos turistas y visitantes que tanto les gustan a los políticos porque no preguntan, no exigen y pagan bien.
Participaciones de loslectores
"Gracias por no pasar de largo"
Silvia Ruiz Barcelona
"El Papa León XIV nos ha dejado varios mensajes relevantes"
Cristina Casals Esplugues de Llobregat
"En todos los procedimientos judiciales lo importante son las pruebas"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Másdebates
El debate
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