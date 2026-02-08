"Barcelona, cuestión de gustos"

4 6 2009 BARCELONA VISTA AEREA DEL EIXAMPLE EN LA ZONA DE LA SAGRADA FAMILIA FOTO XAVIER JUBIERRE. BARCELONA BCN , DISTRITOS , DISTRITO EIXAMPLE , IMAGEN AEREA , VISTA AEREA , SAGRADA FAMILIA , PLAZA TOROS MONUMENTAL _ PUBLICADA EPC 12/07/2017 P 37 _ VISTA AEREA / XAVIER JUBIERRE / Bcn

Jordi Querol



Barcelona es una ciudad que me agrada. Seguramente, esto ocurre así porque nací en ella, llevo 88 años viviendo en una de sus calles y la he comparado con muchas otras urbes que he visitado. Las características de su personalidad que más me seducen son su versatilidad y la facilidad con que se aprecia su historia. La llamada Ciutat Vella, con sus estrechas y sinuosas callejuelas, es la parte más compacta, donde se encuentran restos de Barcino, la Barcelona romana y, sobre todo, se constata cómo vivían los barceloneses en la Edad Media.

Después, la geometría de las manzanas del Eixample nos ofrece magníficas versiones de la Barcelona moderna y, finalmente, la adhesión de los municipios localizados a su alrededor (Gràcia, Sarrià, Sants, Sant Gervasi…) la completan. Una ciudad mediterránea muy variopinta que, sin embargo, ha sido fiel al 'cardus' y al 'decumanus' de su fundación.

Estoy hablando de los dos ejes principales, perpendiculares entre sí, de las ciudades romanas. Yo siempre he preferido los 'decumanus': las calles perpendiculares al mar: Muntaner, Aribau, paseo de Gràcia… Las otras, los 'cardus': Gran Via, Aragó, Mallorca..., tienen una personalidad menos íntima y la luz corre de otra manera. Cuestión de gustos.