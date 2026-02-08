.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Barcelona, cuestión de gustos"

4 6 2009 BARCELONA VISTA AEREA DEL EIXAMPLE EN LA ZONA DE LA SAGRADA FAMILIA FOTO XAVIER JUBIERRE. BARCELONA BCN , DISTRITOS , DISTRITO EIXAMPLE , IMAGEN AEREA , VISTA AEREA , SAGRADA FAMILIA , PLAZA TOROS MONUMENTAL _ PUBLICADA EPC 12/07/2017 P 37 _ VISTA AEREA

4 6 2009 BARCELONA VISTA AEREA DEL EIXAMPLE EN LA ZONA DE LA SAGRADA FAMILIA FOTO XAVIER JUBIERRE. BARCELONA BCN , DISTRITOS , DISTRITO EIXAMPLE , IMAGEN AEREA , VISTA AEREA , SAGRADA FAMILIA , PLAZA TOROS MONUMENTAL _ PUBLICADA EPC 12/07/2017 P 37 _ VISTA AEREA / XAVIER JUBIERRE / Bcn

Jordi Querol

Jordi Querol

0 Comentarios

Barcelona es una ciudad que me agrada. Seguramente, esto ocurre así porque nací en ella, llevo 88 años viviendo en una de sus calles y la he comparado con muchas otras urbes que he visitado. Las características de su personalidad que más me seducen son su versatilidad y la facilidad con que se aprecia su historia. La llamada Ciutat Vella, con sus estrechas y sinuosas callejuelas, es la parte más compacta, donde se encuentran restos de Barcino, la Barcelona romana y, sobre todo, se constata cómo vivían los barceloneses en la Edad Media.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Después, la geometría de las manzanas del Eixample nos ofrece magníficas versiones de la Barcelona moderna y, finalmente, la adhesión de los municipios localizados a su alrededor (Gràcia, Sarrià, Sants, Sant Gervasi…) la completan. Una ciudad mediterránea muy variopinta que, sin embargo, ha sido fiel al 'cardus' y al 'decumanus' de su fundación.

Estoy hablando de los dos ejes principales, perpendiculares entre sí, de las ciudades romanas. Yo siempre he preferido los 'decumanus': las calles perpendiculares al mar: Muntaner, Aribau, paseo de Gràcia… Las otras, los 'cardus': Gran Via, Aragó, Mallorca..., tienen una personalidad menos íntima y la luz corre de otra manera. Cuestión de gustos.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Sucesos Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
  2. Domingo 8 febrero 2026 Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
  3. La nueva longevidad Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: "Quieren disfrutar del patrimonio en vida"
  4. Seguridad vial La DGT recuerda: multas de 200 euros para los ciclistas que crucen un paso de peatones en bicicleta
  5. Evidencia científica Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: "Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero"