Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Barcelona es una especie de invernadero de ideas extrañas"
Tienda de productos con CBD en Barcelona. / Zowy Voeten
Gonzalo Antunes
Los barrios de Barcelona se han transformado en algo extraño, decadente; una especie de posmodernidad sin futuro ni identidad. Lo que antes era la cafetería de Manolo, ahora es una 'bakery coffee shop low cost'. Donde estaba la mercería de Lola, ahora hay exactamente lo mismo. Donde antes había una carnicería de barrio, hoy encontramos un supermercado 24 h, comúnmente conocidos como 'pakis'.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Antes, salíamos a comprar chuches y nos encontrábamos con los clásicos colorines llenos de colores llamativos; ahora, en su lugar, hay 'cbd shops', que también venden chuches, pero de otra categoría. Y así se van reinventando los barrios de una Barcelona supuestamente cosmopolita, urbana, libre y vanguardista. Las miles de cafeterías 'low cost' que invaden los barrios -todas iguales- evolucionan con el tiempo: se vuelven más 'aesthetic', ligeramente más caras, y pasan de ser 'bakery coffee shops low cost' a algo supuestamente prémium. El producto, sin embargo, sigue siendo el mismo: algo cutre, previamente descongelado en un horno industrial.
Luego están las tiendas de uñas, todas idénticas, una al lado de la otra, como si el barrio fuese una partida interminable de Candy Crush. Y al final, lo curioso es preguntarse: ¿de dónde sale tanta “genialidad” y tanta supuesta diversidad comercial? Vivimos inmersos en un bucle de negocios que destacan por su ausencia de alma y cuyo principal objetivo parece ser simplemente facturar -o lavar dinero-. Y a la gente, en general, parece no importarle. Les da igual.
Pero, ¿es esta la ciudad que deseamos? ¿Una ciudad dominada por supermercados 24 h y 'bakery shops' clónicas? ¿Es esta la falsa autenticidad que estamos buscando? Lo más preocupante es que todo esto cuenta con el respaldo de los ayuntamientos. Barcelona ya no es una ciudad para vivir, se ha convertido en una especie de invernadero de ideas extrañas a las que llaman vanguardistas. Una ciudad noble, a la que cada vez le queda menos de lo que fue. Así anda Barcelona.
Participaciones de loslectores
"Vuelva usted mañana…, o mejor no vuelva"
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
"El suelo y la integración metropolitana"
Daniel Álvarez Mutilva (Navarra)
"Que nunca deje de sonar el himno de 'Libertad sin ira'"
Eduardo Torralvo El Prat de Llobregat
"Sense estabilitat laboral, no hi ha futur a planificar"
Júlia Torres Cerdanyola del Vallès
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Consecuencias de la guerra en Irán Billetes de avión más caros y nuevas subidas en el horizonte por el encarecimiento del queroseno
- Sucesos La Policía investiga la agresión sexual en Valencia a una tik-toker internacional
- Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
- Entrevista YOTELE Antonia San Juan habla de su salida de 'La que se avecina' y aclara si existe alguna posibilidad de regresar: "No soy una pesetera"
- Ruta66xELA Un vecino de Moià hará el equivalente a 93 maratones en cinco meses por la ELA: "Quiero darles esperanza y correr por quien no puede"