"Barcelona es una especie de invernadero de ideas extrañas"

Tienda de productos con CBD en Barcelona. / Zowy Voeten

Gonzalo Antunes



Los barrios de Barcelona se han transformado en algo extraño, decadente; una especie de posmodernidad sin futuro ni identidad. Lo que antes era la cafetería de Manolo, ahora es una 'bakery coffee shop low cost'. Donde estaba la mercería de Lola, ahora hay exactamente lo mismo. Donde antes había una carnicería de barrio, hoy encontramos un supermercado 24 h, comúnmente conocidos como 'pakis'.

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Antes, salíamos a comprar chuches y nos encontrábamos con los clásicos colorines llenos de colores llamativos; ahora, en su lugar, hay 'cbd shops', que también venden chuches, pero de otra categoría. Y así se van reinventando los barrios de una Barcelona supuestamente cosmopolita, urbana, libre y vanguardista. Las miles de cafeterías 'low cost' que invaden los barrios -todas iguales- evolucionan con el tiempo: se vuelven más 'aesthetic', ligeramente más caras, y pasan de ser 'bakery coffee shops low cost' a algo supuestamente prémium. El producto, sin embargo, sigue siendo el mismo: algo cutre, previamente descongelado en un horno industrial.

Luego están las tiendas de uñas, todas idénticas, una al lado de la otra, como si el barrio fuese una partida interminable de Candy Crush. Y al final, lo curioso es preguntarse: ¿de dónde sale tanta “genialidad” y tanta supuesta diversidad comercial? Vivimos inmersos en un bucle de negocios que destacan por su ausencia de alma y cuyo principal objetivo parece ser simplemente facturar -o lavar dinero-. Y a la gente, en general, parece no importarle. Les da igual.

Pero, ¿es esta la ciudad que deseamos? ¿Una ciudad dominada por supermercados 24 h y 'bakery shops' clónicas? ¿Es esta la falsa autenticidad que estamos buscando? Lo más preocupante es que todo esto cuenta con el respaldo de los ayuntamientos. Barcelona ya no es una ciudad para vivir, se ha convertido en una especie de invernadero de ideas extrañas a las que llaman vanguardistas. Una ciudad noble, a la que cada vez le queda menos de lo que fue. Así anda Barcelona.