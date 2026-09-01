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"Barcelona y el azar"

Barcelona 17/04/2024 Vista de edificios de Barcelona Diagonal Mar Poblenou ronda litoral 22@ arroba hoteles skyline Fotografía de Ferran Nadeu

Barcelona 17/04/2024 Vista de edificios de Barcelona Diagonal Mar Poblenou ronda litoral 22@ arroba hoteles skyline Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

JORDI QUEROL PIERA

JORDI QUEROL PIERA

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Utimamente, el cambio climático parece empeñado en recordarnos, con una violencia cada vez mayor, la fragilidad del mundo en que vivimos. Inundaciones descomunales, incendios forestales devastadores, terremotos brutales… Las imágenes se suceden a diario en distintos rincones del planeta. Y cada vez que las contemplamos, resulta imposible no sentir una profunda tristeza ante el sufrimiento, la destrucción y las vidas que, inevitablemente, se pierden.

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Ante semejante espectáculo, como barcelonés, no puedo evitar pensar en mi ciudad. Y cuanto más lo hago, más llego a una conclusión: Barcelona es una ciudad extraordinariamente afortunada. Afortunada por muchas razones, pero también por una que escapa por completo a nuestro control: el azar.

Primero fueron los romanos quienes, con una sorprendente visión urbanística, trazaron y levantaron la gran Barcino. Siglos después llegó Cerdà y, con una audacia y un talento extraordinarios, concibió el Eixample, transformando para siempre la fisonomía de la ciudad. Más tarde, generaciones de arquitectos -catalanes y de todo el mundo- fueron dejando su huella en Barcelona. Entre todos ellos, Gaudí ocupa un lugar excepcional. Pero la fortuna de Barcelona no termina ahí: también hemos tenido la suerte de contar con políticos, empresarios y técnicos capaces de imaginar una ciudad mejor.

Disfrutemos, pues, de esta doble fortuna: de aquello que hemos sabido construir con inteligencia, esfuerzo y talento, y de aquello que nunca podremos controlar: los caprichos del azar.

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