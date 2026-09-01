"Barcelona y el azar"

Barcelona 17/04/2024 Vista de edificios de Barcelona Diagonal Mar Poblenou ronda litoral 22@ arroba hoteles skyline Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

JORDI QUEROL PIERA



Utimamente, el cambio climático parece empeñado en recordarnos, con una violencia cada vez mayor, la fragilidad del mundo en que vivimos. Inundaciones descomunales, incendios forestales devastadores, terremotos brutales… Las imágenes se suceden a diario en distintos rincones del planeta. Y cada vez que las contemplamos, resulta imposible no sentir una profunda tristeza ante el sufrimiento, la destrucción y las vidas que, inevitablemente, se pierden.

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Ante semejante espectáculo, como barcelonés, no puedo evitar pensar en mi ciudad. Y cuanto más lo hago, más llego a una conclusión: Barcelona es una ciudad extraordinariamente afortunada. Afortunada por muchas razones, pero también por una que escapa por completo a nuestro control: el azar.

Primero fueron los romanos quienes, con una sorprendente visión urbanística, trazaron y levantaron la gran Barcino. Siglos después llegó Cerdà y, con una audacia y un talento extraordinarios, concibió el Eixample, transformando para siempre la fisonomía de la ciudad. Más tarde, generaciones de arquitectos -catalanes y de todo el mundo- fueron dejando su huella en Barcelona. Entre todos ellos, Gaudí ocupa un lugar excepcional. Pero la fortuna de Barcelona no termina ahí: también hemos tenido la suerte de contar con políticos, empresarios y técnicos capaces de imaginar una ciudad mejor.

Disfrutemos, pues, de esta doble fortuna: de aquello que hemos sabido construir con inteligencia, esfuerzo y talento, y de aquello que nunca podremos controlar: los caprichos del azar.