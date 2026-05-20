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"Barcelona amaga una realitat cada cop més punyent"

Un sintecho duerme cerca del parque de la Ciutadella, en enero pasado

Un sintecho duerme cerca del parque de la Ciutadella, en enero pasado / ELISENDA PONS

Roser Urgellès

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Barcelona està morint d'èxit. Una ciutat que amaga una realitat cada cop més punyent. Les persones que viuen en la misèria augmenten exponencialment: sous baixos, feines precàries, augments de preu de queviures i productes bàsics…, resposta a l'efecte crida de la ciutat que acull tothom i no dóna l'abast. Les persones sense sostre dormen als parcs i jardins de la ciutat. Intolerable. Què fem, Collboni? Amagar-los? Traslladar-los? No! Cal regular el trànsit de persones i encarar el problema.

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Problema polític, certament però que depèn de l'ajuntament. A la ciutat hi ha feina per tothom que vulgui treballar. Els que no vulguin, fora, però els hem de retornar la dignitat i donar un espai on viure, i no acceptar ningú més. S'ha acabat enganyar la gent. Som conscients que només aparenteu, prometeu i utilitzeu els altaveus de les xarxes socials per dir que sou boníssims. Doncs… no, diria que no! Fets, i no paraules.

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