Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Barcelona amaga una realitat cada cop més punyent"
Un sintecho duerme cerca del parque de la Ciutadella, en enero pasado / ELISENDA PONS
Roser Urgellès
Barcelona està morint d'èxit. Una ciutat que amaga una realitat cada cop més punyent. Les persones que viuen en la misèria augmenten exponencialment: sous baixos, feines precàries, augments de preu de queviures i productes bàsics…, resposta a l'efecte crida de la ciutat que acull tothom i no dóna l'abast. Les persones sense sostre dormen als parcs i jardins de la ciutat. Intolerable. Què fem, Collboni? Amagar-los? Traslladar-los? No! Cal regular el trànsit de persones i encarar el problema.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Problema polític, certament però que depèn de l'ajuntament. A la ciutat hi ha feina per tothom que vulgui treballar. Els que no vulguin, fora, però els hem de retornar la dignitat i donar un espai on viure, i no acceptar ningú més. S'ha acabat enganyar la gent. Som conscients que només aparenteu, prometeu i utilitzeu els altaveus de les xarxes socials per dir que sou boníssims. Doncs… no, diria que no! Fets, i no paraules.
Participaciones de loslectores
"No es falta de información, es exceso de ruido"
José Manuel Agut Almassora (Valencia)
"El boicot a Eurovisión no traerá la paz"
Pablo Serrano Montornès del Vallès
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Instituciones europeas El Consejo de la UE y la Eurocámara logran un acuerdo para implementar el pacto arancelario con EEUU
- Visita de León XIV Así será la previa a la misa del papa León XIV en el anexo del Estadio de Gran Canaria: 'fanzone' con conciertos y aforo para 17.000 personas
- Final europea Unai Emery, a por su 5ª Europa League: Dónde ver su documental antes de la final del Aston Villa esta noche
- Al minuto Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
- Imputación de Zapatero La conexión alicantina del caso Plus Ultra: Zaplana, el nexo entre Zapatero y su amigo Julito, el “musulmán” de Elda