"Barcelona amaga una realitat cada cop més punyent"

Un sintecho duerme cerca del parque de la Ciutadella, en enero pasado / ELISENDA PONS

Roser Urgellès



Barcelona està morint d'èxit. Una ciutat que amaga una realitat cada cop més punyent. Les persones que viuen en la misèria augmenten exponencialment: sous baixos, feines precàries, augments de preu de queviures i productes bàsics…, resposta a l'efecte crida de la ciutat que acull tothom i no dóna l'abast. Les persones sense sostre dormen als parcs i jardins de la ciutat. Intolerable. Què fem, Collboni? Amagar-los? Traslladar-los? No! Cal regular el trànsit de persones i encarar el problema.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Problema polític, certament però que depèn de l'ajuntament. A la ciutat hi ha feina per tothom que vulgui treballar. Els que no vulguin, fora, però els hem de retornar la dignitat i donar un espai on viure, i no acceptar ningú més. S'ha acabat enganyar la gent. Som conscients que només aparenteu, prometeu i utilitzeu els altaveus de les xarxes socials per dir que sou boníssims. Doncs… no, diria que no! Fets, i no paraules.