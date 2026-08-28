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"El Barça y el Mundial 2030"
Barcelona. 27.08.2026. Deportes La grada se llena de esteladas durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC
Carlos Cuatrecasas
El Fútbol Club Barcelona nos ofreció un patético espectáculo frente al Athletic de Bilbao, con su homenaje a la bandera estelada en sustitución del aplauso a sus campeones de Mundial de EEUU.
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¿Qué tiene que ver una deplorable carga policial contra aficionados del Barça con la eliminación del homenaje a sus campeones del mundo? La protesta por la carga contra esteladas debe ir por otros cauces.
El acto del Camp Nou no pretendía la defensa de la libre expresión sino la provocación y la confrontación. Un club de fútbol, el Barça, decide irresponsablemente romper el delicado, frágil y difícil equilibrio ciudadano, conseguido tras el 'procés'.
Barcelona lucha por conseguir la final del Mundial de 2030 frente a las candidaturas de Casablanca y Madrid, que con su Bernabeu es el favorito del Gobierno.
Paradójicamente, vistas las decisiones del señor Laporta, parece evidente que el presidente del Barça apoya la candidatura del Bernabeu.
¿Cómo pretendemos situar grandes acontecimientos internacionales en el estadio del Barça, si en este mismo marco se menosprecia a la selección española y a sus propios jugadores y se organizan actos separatistas que afectan a la convivencia?
Barcelona es la única ciudad que se tira piedras contra su propio tejado, y en este caso es el Barça el que los tira contra el tejado de su ciudad.
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