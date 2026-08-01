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"La banca siempre gana"
Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). BBVA está estudiando una posible fusión con Banco Sabadell y ha contratado a varios asesores para analizar la operación, según ha informado el banc / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Sergio Gómez
El BBVA presume de 6.051 millones de euros de beneficio en solo seis meses. CaixaBank añade 3.203 millones. Sabadell suma 971 millones. Y, entre Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, la gran banca española roza los 20.000 millones de euros de beneficio en un semestre. Récord histórico. La banca ha perfeccionado el negocio definitivo: si pides dinero, gana; si ahorras dinero, gana; si haces una transferencia, gana; si te despistas con una comisión, gana.
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Y cuando anuncian miles de millones de beneficios, todavía consiguen que el cliente sienta que le están haciendo un favor. El Monopoly nos engañó. Creíamos que era un juego de mesa y en realidad era un manual de instrucciones. La única diferencia es que, en la vida real, el banco nunca pasa por la casilla de salida: ya estaba allí cobrando antes de que tú tiraras el primer dado.
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