No puedo creer que a los políticos se les ocurra poner en marcha la medida de primar a los médicos para dar altas laborales. En primer lugar, muchas de las bajas que tienen los médicos de atención primaria no son bajas que controlen ellos. Todo paciente que necesita la baja laboral ha de pasar por el médico de atención primaria, ya sea por intervención traumatológica, por cualquier cirugía o patología de cualquier especialista. Con lo que el médico de primaria hace lo que le indica el especialista.

En segundo lugar, esta medida pone en descrédito total al médico. ¿Dónde se ha visto dar un alta antes de tiempo para cobrar incentivos? Miren, señores políticos, los médicos todavía conservan una dignidad hacia sus pacientes y esperemos que no se politicen y pierdan la humanidad y empatía que los políticos no tienen. He ejercido durante casi 40 años como médico de atención primaria y he firmado muchísimas bajas.

Como todo en la vida, hay de todo: el que va a trabajar no encontrándose bien todavía y el que la alarga, e incluso he tenido algún caso de amenaza por dar un alta. Les diré que como médico puedes sospechar, pero es muy difícil saber verdaderamente cómo está el paciente, pues muchas veces la enfermedad encierra otros parámetros no visibles.

En tercer lugar, pasar el control a las mutuas es una barbaridad; a ellos solo les interesa dar altas. No les importa la persona. En muchas ocasiones, durante mi ejercicio laboral, he recibido llamadas de mutuas para preguntar por un paciente. Para forzar altas. No saben que hay algo que se llama “secreto profesional”. Hay otros medios para incentivar el absentismo laboral. El médico de atención primaria solo es la persona que tramita un documento que, en muchos de los casos, el motivo y control no les corresponde.