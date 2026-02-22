Bajas laborales: "El diablo está en los detalles"

INTERIOR DE UNA CONSULTA MEDICA

Anna Puigdellívol



La ocurrencia de proponer incentivos a los médicos de familia para el control de bajas laborales mina la confianza con el paciente. Ya se eliminaron por orden judicial los que existieron por un breve tiempo para inspectores hace años. Existe la posibilidad de notificar la prolongación de una baja por retraso en pruebas diagnósticas. Las mutuas laborales, colaboradoras de la Seguridad Social, solían anticiparlas entonces.

Con frecuencia, prefieren no aceptar como accidente laboral ninguna dolencia que no implique fractura, aunque haya ocurrido durante la jornada laboral. Hace poco más de una década que se separó por RD la función de prevención de la de atención a la patología laboral. Las mutuas laborales ya no actúan en la prevención de las dolencias que luego deben tratar. Este modelo solo aumenta el autismo del sistema.

La propuesta de altas progresivas coordinadas con servicios de prevención, adaptando el puesto de trabajo, también está pendiente. Asimismo, las correcciones de fechas de bajas y altas deberían estar al alcance del médico de familia o se podrían resolver directamente entre el INSS y la empresa durante un mes, pues suelen detectarse en el momento de cuadrar nóminas y requieren pasos que implican a inspección, que debe dar respuesta a un número ingente de incidencias menores.

Finalmente, y gravísimo, es el retraso en las altas de más de un año que deben notificarse a inspección y este al INSS, que a veces tarda meses en responder (algunos pacientes han estado a punto de perder un trabajo, incluidas plazas en oposiciones, por estos retrasos). La incorporación por mejoría debería ser inmediata y al alcance del médico de familia.

El agilizar la atención del enfermo y desenmascarar al simulador requiere de una actuación más global y menos simplista que un incentivo.