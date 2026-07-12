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"Bajas de clase media"

Feijóo: El absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar

Feijóo: El absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar / PI STUDIO

Sergio Gomez

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Resulta curioso que en España casi todo el mundo sea clase media hasta que llega la nómina. Entonces descubrimos que buena parte del país vive más bien en esa confortable categoría llamada “clase media-baja”, que viene a significar: trabaja usted mucho, cobra lo justo y, si se pone malo, procure hacerlo con moderación.

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Dicen los datos que alrededor del 80% de los trabajadores españoles se mueve entre la clase media y la media-baja. Es decir, la inmensa mayoría. Gente que paga hipoteca, alquiler, luz, supermercado, gafas del niño, 'casal d'estiu', dentista de urgencia y, con suerte, una semana de vacaciones sin mirar demasiado la cuenta.

Y ahora llega Feijóo y nos explica que las bajas laborales son un problema gravísimo, casi una enfermedad del sistema. Curioso diagnóstico: cuando enferma el trabajador, el problema no parece ser la enfermedad, sino la baja. Uno empieza con fiebre y acaba sintiéndose culpable de perjudicar al PIB.

Quizá convendría recordarlo antes de votar. Si usted pertenece a ese 80% que vive de su salario, vote pensando en su salario. Si usted nunca enferma, nunca envejece, nunca tiene hijos, nunca cuida a nadie y jamás ha necesitado una baja, vote tranquilo contra las bajas. Pero si es humano, mejor revise la papeleta dos veces.

Porque, al final, la política también va de eso: de saber si uno vota como trabajador o como futuro consejero delegado imaginario.

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