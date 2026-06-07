"El ayuntamiento debe informarnos de todas las afectaciones en el transporte por la visita papal"

Un cartel informando de los cortes en el Eixample por la visita del papa León XIV / EL PERIÓDICO

Mercedes Muñoz



Como ciudadana que viaja en trasporte público me voy a ver afectada por los cortes de tráfico a causa de la visita del papa. Se recomienda coger el metro, pero no todo el mundo podrá hacerlo porque irá lleno, y para una persona anciana que lo debe coger para ir a un hospital y cuya visita no puede cancelar es complicado.

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Por este motivo, pido a las autoridades que nos digan, de una vez y de manera clara, qué autobuses pueden estar afectados y en qué horario, además del trayecto que harán. Es una información que puede beneficiar a muchas personas.