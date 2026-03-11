"El ayuntamiento excluye a los mayores con sus trámites burocráticos digitales"

Tarjeta rosa de transporte público de Barcelona. / MANU MITRU

Maria Escudero



Mi madre, de 85 años, acudió recientemente a una oficina del Ayuntamiento de Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó, para solicitar la tarjeta rosa que permite utilizar el transporte público. Allí le explicaron que, si realizaba la solicitud presencialmente, el trámite podía tardar meses, mientras que por vía digital sería mucho más rápido.

Cuesta entender que la Administración siga diseñando procedimientos que, en la práctica, excluyen precisamente a quienes más deberían proteger. A una persona de 85 años se le pide manejar herramientas digitales, reunir documentación y superar trámites burocráticos que para muchos mayores resultan simplemente imposibles. Estas personas han trabajado durante décadas, han pagado impuestos y han contribuido a construir la ciudad en la que hoy vivimos.

Sin embargo, cuando llega el momento de facilitarles algo tan sencillo como moverse por su propia ciudad, se encuentran con obstáculos administrativos que poco tienen que ver con el sentido común. Barcelona suele presentarse como una ciudad moderna, avanzada y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos. Si realmente quiere serlo también en el trato a las personas mayores, quizá podría mirar algunos ejemplos cercanos.

En ciudades como Praga o Lisboa, las personas mayores pueden utilizar el transporte público gratuitamente a partir de cierta edad. Montpellier ha ido incluso más allá y ha implantado la gratuidad del transporte para los residentes. No se trata de un privilegio, sino de una forma de reconocer una vida de trabajo y de contribución a la comunidad.

Bastaría con algo mucho más sencillo: que, a partir de una determinada edad y estando empadronado en Barcelona, nuestros mayores pudieran acceder al transporte público gratuitamente mostrando simplemente su DNI. Sería una medida simple, digna y coherente con la imagen de ciudad que Barcelona dice querer proyectar.