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"AXA rechaza asumir los daños ocasionados"

Coche en una grúa tras sufrir una avería

Coche en una grúa tras sufrir una avería / Freepik

Charlotte Freytes Fonseca

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El pasado 26 de diciembre de 2025 solicité asistencia en carretera a AXA. Como asegurada, confié en que la compañía enviaría un servicio adecuado para trasladar mi vehículo. AXA gestionó y asignó la empresa de grúas. Mi coche, al ser un ALL4, debe ser trasladado en una plataforma, pero en este caso fue trasladado mediante una grúa de arrastre, ocasionando daños en el diferencial trasero. AXA asignó un perito para valorar los daños del vehículo. Sin embargo, el coche continúa actualmente en el taller.

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Reclamé a AXA que asumiera los daños ocasionados durante la asistencia. Mi relación contractual es con AXA, no con la empresa de grúas que la compañía asignó para prestar el servicio. ¿La respuesta? AXA sostiene que mi reclamación está “solventada” porque me ha asignado un abogado para que demande a la empresa de grúas y espere a que se resuelva un juicio que puede prolongarse hasta 24 meses. Además, he denunciado mi caso ante la OCU y no obtuve respuesta.

Y aquí surge mi molestia: si mi contrato es con AXA, ¿por qué, cuando algo sale mal durante un servicio de asistencia organizado por la propia aseguradora, tengo que ser yo quien demande al proveedor que AXA designó?

Porque quizá la cuestión no sea solamente cuánto cuesta reparar un coche. La verdadera pregunta es qué protección tiene un consumidor cuando confía en su aseguradora precisamente en el momento en que más necesita que responda.

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