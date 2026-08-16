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"A l'Avinguda Gaudí res és com abans"
El tramo más bajo de la avenida Gaudí, junto a la Sagrada Família. / A. de Juan
Gerard Garcia
Recordo, fa pocs anys, on la part baixa de l'avinguda Gaudí de Barcelona era l'únic racó on el turisme era el protagonista. Poc a poc i passant els dies, setmanes i mesos la taca turística es va extendre pel carrer de Provença, Sardenya i el pitjor de tot, per l'avinguda Gaudí fins arribar a la part museística de l'Hospital de Sant Pau.
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Fa poques setmanes va tancar una botiga de barri i en breu posaran un altra cadena de cafès. A la part alta tenim carcasses de mòbils, una franquícia del sector Kebab, marques de menjar ràpid que tots coneixem i, fins i tot, l'hostaleria de tota la vida ha modificat les seves cartes adaptant-se als turistes i fent fora als veïns. Començo a pensar que és just utilitzar el lema 'tourist go home'.
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