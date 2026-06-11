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"Es necesario que se avance en el cribado de cáncer de próstata"

Cáncer de próstata

Cáncer de próstata

Santiago Gómez

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El día que recibes una llamada en la que te dicen que tienes cáncer, todo se detiene. Soy superviviente de un cáncer de próstata y, si hoy escribo estas líneas es porque me lo detectaron a tiempo. En este tumor, el diagnóstico precoz salva vidas, pero su mayor dificultad es que no duele ni avisa. Puede avanzar en silencio durante años. A ese silencio se suman el miedo, el desconocimiento y el pudor.

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Los hombres hablamos poco de nuestra salud, acudimos menos al médico y, demasiadas veces, llegamos tarde a una conversación que podría cambiar nuestro futuro. Pero no todo puede recaer en la responsabilidad individual. España sigue sin un programa de cribado poblacional del cáncer de próstata, pese a ser el tumor más frecuente en hombres y a las recomendaciones europeas.

Durante años se alegaron dudas diagnósticas o riesgo de intervenciones innecesarias, pero hoy el contexto ha cambiado. Los avances en imagen, como la resonancia magnética, y el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, ya disponibles en la práctica clínica, permiten una detección más precisa, segura y equitativa. La IA ayuda a optimizar recursos, mejorar la interpretación de las pruebas y apoyar la toma de decisiones. La capacidad técnica existe. Lo que falta es decisión política.

En 2026 se diagnosticarán casi 35.000 nuevos casos en España. Detrás de cada cifra hay una vida, una familia, un proyecto. Cuando el cáncer de próstata se detecta a tiempo, los tratamientos son menos agresivos, las secuelas más manejables y la calidad de vida mucho mejor. El diagnóstico precoz no puede depender de la suerte ni del código postal.

En el Día Mundial del Cáncer de Próstata (11 de junio) quiero pedir tres cosas: a los profesionales sanitarios, que sigáis impulsando la prevención; a los hombres, que dejemos de esperar y acudamos a revisiones; y a las autoridades, que avancen hacia un cribado real, equitativo y basado en la evidencia. Detrás de cada diagnóstico a tiempo hay una vida que continúa. La mía es una de ellas.

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