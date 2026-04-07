"El avance de la mediocridad"

"Leer ya no es aburrido"
Eva Gómez Varo L'Hospitalet de Llobregat
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Trump exige a Irán la apertura de Ormuz: Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno
Joan Soldevila Adán
En todo el mundo occidental, presuntamente más ilustrado, se está asistiendo a un avance inexorable de la mediocridad. Desde las corruptelas, bajeza moral y poca altura intelectual de la mayoría de nuestros políticos, pasando por unos medios serviles y una ciudadanía acrítica que no se cuestiona casi nada y que se conforma simplemente con sobrevivir, hasta llegar a los grandes líderes mundiales, que se juegan los recursos naturales y geoestratégicos en una planetaria partida de ajedrez.
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Trump tan solo es el síntoma y la cabeza visible de la vulgaridad, la grosería, el egoísmo, la mentira convertida en verdad, la avidez por el dinero, la falta de valores y el adocenamiento cultural/artístico presentes, cada día más, en nuestra sociedad.
Participaciones de loslectores
Eva Gómez Varo L'Hospitalet de Llobregat
Jordi Martín Mateo Barcelona
Victoria Perals Sant Vicenç dels Horts
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