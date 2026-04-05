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"De Sant Vicenç dels Horts a Barcelona llenos hasta la bandera"
Usuarios, trabajadores y estudiantes hacen cola para subir a los autobuses Exprés.cat en las paradas de Diagonal con Maria Cristina / Zowy Voeten / EPC
Victoria Perals
Quería hacer llegar mi queja por la ruta de los autocares de la empresa Soler i Sauret, concretamente la de la línea E20, que va de Sant Vicenç dels Horts a Barcelona, tanto el autobús de las 7.15 horas como el de las ocho de la mañana. A estas horas, los autobuses van llenos hasta la bandera, es realmente una auténtica hazaña conseguir un asiento. La gente va de pie o bien sentados en las escaleras del pasillo, con el peligro que eso conlleva.
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Me consta que se han recogido firmas, pero la empresa hace caso omiso a los usuarios de su línea, sin mostrar la mas mínima empatía por las personas que utilizamos su servicio. Por este motivo, me he decidio a escribir esta carta, para que por lo menos tengan conciencia y por si tienen a bien intentar solucionarlo.
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