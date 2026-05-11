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"Auschwitz: un horror que no debemos olvidar"
The Auschwitz-Birkenau State Museum is pictured in Oswiecim, Poland, on Monday, Jan. 27, 2025. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP). MANDATORY CREDIT / Sean Kilpatrick / AP
Sergio de Fuente
Acabo de regresar de un viaje por Polonia, un país que me ha maravillado con su cultura, su historia y su gente cálida. Recordaré siempre sus ciudades vibrantes, sus paisajes, pero lo que jamás olvidaré es mi visita al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Mi alma se encogió al andar entre barracas, cámaras de gas, salas repletas de zapatos, gafas, maletas, cabellos y otros objetos.
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Lloré, pero lo hice en silencio, al sentir el inmenso dolor que tuvieron que sentir todas aquellas personas perseguidas, represaliadas y asesinadas. Me resulta terrible pensar cuántos sueños se vieron rotos, cuántas familias se separaron y, sobre todo, cuántas risas y cuántos "te quiero" se quedaron en el aire. Al verlo, una pregunta me atormentó: ¿Cómo es posible que, tras casi más de 80 años de esta barbarie, no hayamos aprendido?
Trump, Netanyahu, Putin, como otros gobernantes "totalitarios", imponen su voluntad y mezquino dominio sobre la sociedad, igual que Hitler. Del mismo modo no puedo llegar a comprender cómo el pueblo judío, que sufrió tanto, hoy inflige ese mismo dolor y masacre en Palestina y en otras zonas de Oriente. Auschwitz es un abismo, es un horror, pero es una advertencia vital: debemos mantenerlo para que las generaciones presentes y futuras conozcan lo que ocurrió, en qué abismo no debemos caer y sobre todo hasta dónde puede llegar la brutalidad humana.
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