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"Atiendan las reclamaciones del personal de las bibliotecas"
Estudiantes en la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, los días previos a la selectividad de 2025. / Jordi Otix
Leticia Esporrín
El personal de las bibliotecas llevan varios sábados de huelga y ahora también días entre semana. Como todos los colectivos, tienen el derecho y el deber de defender sus garantías.
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Escribo esta carta porque parece que la prensa y la Administración no se están enterando. Solo los sufridos usuarios no podemos acceder a los libros, películas y material que tanto bien nos hacen. Los estudiantes no pueden utilizar las salas de estudios en estas fechas críticas de exámenes; muchas personas están sufriendo la inclemencias del calor, por no tener acceso a este refugio climático.
Atiendan su revindicaciones, muchas personas -que por supuesto les apoyamos- estamos sufriendo las consecuencias de esta dejadez. En Catalunya, las bibliotecas son un gran beneficio, no las dejen decaer.
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