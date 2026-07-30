"Atención presencial a personas vulnerables en la Administración pública"

Colas ante una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Barcelona. / Manu Mitru

Rubén Gazapo



¿Alguien me puede explicar por qué cuando una persona acude a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar el duplicado de su número (de la Seguridad Social), los funcionarios se limitan a escribir a bolígrafo dicho número para que se lo descargue por internet y no le dan el documento impreso? Es absurdo, y nmás cuando se trata de personas a la que se les ha dado de alta por primera vez, que ni saben o ni tienen los medios para realizar este tramite de manera telemática.

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Y qué narices, que además tienen derecho a salir de allí con el documento que han pedido, sin tener que buscarse la vida después o acudir a alguien que les dé el servicio que el empleado público de turno no ha se dignado a realizar. No es ni el primero ni el segundo caso que me encuentro, son ya decenas de personas a quienes les ha ocurrido lo mismo.

La tramitación de muchas cuestiones de nuestra vida se pueden hacer desde cualquier dispositivo y a golpe de click y eso nos puede ahorrar mucho tiempo y desplazamientos. Pero hay aún personas vulnerables de todo tipo a las que todavía estas cuestiones les parecen ciencia ficción, así que si acuden presencialmente a buscar una cosa, al menos que puedan salir con el documento que necesitan en mano.