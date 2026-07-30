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"Atención presencial a personas vulnerables en la Administración pública"

Colas ante una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Barcelona.

Colas ante una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Barcelona. / Manu Mitru

Rubén Gazapo

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¿Alguien me puede explicar por qué cuando una persona acude a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar el duplicado de su número (de la Seguridad Social), los funcionarios se limitan a escribir a bolígrafo dicho número para que se lo descargue por internet y no le dan el documento impreso? Es absurdo, y nmás cuando se trata de personas a la que se les ha dado de alta por primera vez, que ni saben o ni tienen los medios para realizar este tramite de manera telemática.

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Y qué narices, que además tienen derecho a salir de allí con el documento que han pedido, sin tener que buscarse la vida después o acudir a alguien que les dé el servicio que el empleado público de turno no ha se dignado a realizar. No es ni el primero ni el segundo caso que me encuentro, son ya decenas de personas a quienes les ha ocurrido lo mismo.

La tramitación de muchas cuestiones de nuestra vida se pueden hacer desde cualquier dispositivo y a golpe de click y eso nos puede ahorrar mucho tiempo y desplazamientos. Pero hay aún personas vulnerables de todo tipo a las que todavía estas cuestiones les parecen ciencia ficción, así que si acuden presencialmente a buscar una cosa, al menos que puedan salir con el documento que necesitan en mano.

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