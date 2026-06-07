"La asimetría que amenaza la sanidad pública española"

Manifestació de metges per una millora de les seves condicions laborals i la necessitat d’un conveni. | JORDI COTRINA

José Mª Gris



La sanidad pública española vive una tensión creciente que ya no puede atribuirse a crisis puntuales. El origen es más profundo: existe una asimetría estructural entre la responsabilidad clínica que asumen los médicos y su capacidad real para influir en la organización del sistema. Esa brecha, tolerada durante años, hoy compromete la calidad y la sostenibilidad del modelo.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

En las dos últimas décadas, España ha cambiado más rápido que su red sanitaria. La población ha crecido, ha envejecido y convive con más enfermedades crónicas. Sin embargo, los recursos no han evolucionado al mismo ritmo. La atención primaria trabaja con centros saturados y plantillas incompletas; muchos hospitales se han quedado pequeños o tecnológicamente desfasados.

La demanda aumenta, pero la capacidad permanece prácticamente igual. El resultado es un sistema que atiende a más personas, con más necesidades y mayor complejidad, pero con herramientas que apenas han cambiado desde principios de los 2000. España forma médicos y enfermeras de alta calidad, pero no logra retenerlos.

Las razones son conocidas: condiciones laborales poco competitivas, guardias mal retribuidas, escasa conciliación, burocracia creciente y una sobrecarga asistencial que se ha normalizado. Existe además un elemento poco debatido en la sanidad pública: la representación médica en las mesas sindicales. Las condiciones laborales del colectivo que sostiene la toma de decisiones clínicas se negocian en un foro donde su voz es minoritaria.

Las tablas salariales completan el cuadro. Tras más de una década de formación, muchos especialistas perciben retribuciones que no reflejan la complejidad ni el riesgo inherente a su trabajo. La fuga hacia el sector privado ya no sorprende a nadie: es una tendencia consolidada que erosiona la capacidad del sistema público para retener talento.

La combinación de infraestructuras insuficientes, déficit de personal, representación sindical descompensada y condiciones laborales poco atractivas ha amplificado una asimetría que amenaza la continuidad del sistema. Esta desconexión entre responsabilidad y autoridad no solo afecta a los profesionales: repercute directamente en la calidad asistencial y en la experiencia del paciente.