"Los ascensores de la estación de tren de Viladecans llevan más de un año sin funcionar"

Estación de Viladecans / Europa Press

Vicente Tejedor



Los dos ascensores de la estación de Renfe de Viladecans han estado más de un año sin funcionar. Si preguntas al personal, se avergüenzan. Si preguntas a Renfe, sus respuestas son protocolarias. Si preguntas a la alcaldesa, te dice que es cosa de Renfe, que estamos trabajando en ello. Repito, más de un año.

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¿Qué se supone que tienen que hacer las personas con discapaciad si no pueden usar el servicio? ¿No se les cae la cara de vergüenza? Los socialistas gobiernan en la Generalitat y el ayuntamiento de Viladecans. Así gestionan. Solo se darán cuenta el día que se enfrenten personalmente a dicha situación. Si un coche oficial se estropea, ¿qué plazo tienen para arreglarlo? Después vendrán a hacerse la foto el día que funcione y, mientras tanto, los que tenemos una discapacidad, a esperar.