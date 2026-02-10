.com .cat
ENTRE TODOS
"El arte puede nacer del sufrimiento más profundo"

Una escena de Hamnet, de Chloé Zhao.

Anna Gibernau

La película 'Hamnet' no va sobre la vida de William Shakespeare. Va sobre el duelo, y cómo convertirlo en arte. Yo sabía que era sobre Shakespeare, pero si no lo hubiera sabido, podía ser una historia normal de la pérdida de un hijo. Cómo traspasa al espectador el dolor de la madre con la muerte de su pequeño es desgarrador. Sientes la pena, el sufrimiento, la angustia y la vives con los personajes.

Vemos dos maneras de afrontar la muerte: la madre, con una imagen abatida, queda anclada al vacío, y el padre, en cambio, parece que está más firme, más entero, pero está roto por dentro, y convierte su pesar, su tristeza, en la obra de teatro 'Hamlet'. Y nos enseña que el duelo no es lineal ni compartido de la misma forma.

'Hamnet' habla de la ausencia, de lo que no se dice, de los espacios que deja la muerte en una familia. Y también de cómo el arte puede nacer del sufrimiento más profundo, no como consuelo sino como una forma de seguir respirando. Es una historia íntima y universal a la vez, porque aunque no conozcas a Shakespeare, todos entendemos la herida irreparable que deja la pérdida de un hijo.

