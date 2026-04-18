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"Llarga vida a l’art de proximitat"
Campos de cereales en la comarca leridana de La Segarra.
Roser Porta
Les millors experiències artístiques poden presentar-se’ns en escenaris inèdits. Un dissabte a la tarda, en un poblet de la Segarra, descobreixo l’exposició ‘El cos com a territori’ de l’escultora Roser Sàrries, i quedo fascinada. Els murs del castell de Concabella allotgen una exposició magnífica que no ens pot passar per alt.
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Per què ens agraden tant les escultures d’aquesta artista de Ponent? La resposta neix directament des de la identitat femenina. La mostra és un homenatge a la dona segarrenca, a la dona rural, a la dona universal. Dona que sosté, que cuida i que acompanya, sòlida i alhora sensible, somniadora, lectora, companya, mare, amiga, deessa.
Les figures de la Roser som totes en el trànsit vital. I veure'ns allà, en una distribució perfectament dissenyada, com un fil biogràfic que flueix enmig de la sala de pedra centenària és una vivència artística i emocional de gran volada. Pedra de la terra, bronze i tocs de pa d'or, per apel·lar al poder dels guarniments. Algunes dones han sortit de la pedra, altres estan en procés de fer-ho, altres s'hi endevinen com en un somni. Al costat d'aquests cossos territori, ens sentim arrelades i poderoses. Motomamis, que dirien algunes.
Llarga vida a l’art de proximitat, el que posa en valor el territori i lluita per fer-se visible en els circuits artístics del nostre país.
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