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"Por favor, que alguien arregle el estado del 'parking' del Hospital Parc Taulí"

Parc Taulí

Parc Taulí / EFE

Adriana Montenegro

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El estado del aparcamiento del Hospital Parc Taulí de Sabadell, al lado de la Torre del Agua, es vergonzoso. En este 'parking' aparcamos los usuarios y los trabajadores del hospital. Está lleno de cráteres y baches que destrozan los coches; un problema solucionable con un poco de arena, grava o escombros.

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Por favor, que alguien haga alguna cosa. Además, es imposible encontrar otro lugar para aparcar en los alrededores.

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