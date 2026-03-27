"Por favor, que alguien arregle el estado del 'parking' del Hospital Parc Taulí"

"Ampliar la franja d'edat del cribratge de càncer colorectal salva vides"
Maria Assumpció Vilà Presidenta FECEC (Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer)
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Parc Taulí / EFE
Adriana Montenegro
El estado del aparcamiento del Hospital Parc Taulí de Sabadell, al lado de la Torre del Agua, es vergonzoso. En este 'parking' aparcamos los usuarios y los trabajadores del hospital. Está lleno de cráteres y baches que destrozan los coches; un problema solucionable con un poco de arena, grava o escombros.
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Por favor, que alguien haga alguna cosa. Además, es imposible encontrar otro lugar para aparcar en los alrededores.
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Maria Assumpció Vilà Presidenta FECEC (Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer)
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
David Gómez Rincón de la Victoria (Málaga)
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