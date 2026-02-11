Nicosia, capital de Chipre / Agencias

Oguzhan Begik



La cuestión de Chipre comenzó en 1963, cuando los grecochipriotas expulsaron a los turcochipriotas de las instituciones estatales y de sus hogares, violando los Tratados de 1960 y los derechos humanos fundamentales. De 1963 a 1974, los grecochipriotas llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica contra los turcochipriotas, que tuvieron que vivir en enclaves sitiados que representaban el 3% de la isla.

En 1974, un golpe de Estado apoyado por la Junta griega pretendía anexar Chipre a Grecia, lo que llevó a Turquía a actuar en virtud de sus derechos de garante en el Tratado de Garantía. Desde entonces, las fuerzas turcas han evitado la reanudación de la violencia y las tragedias. La existencia de estas fuerzas en la isla se deriva de los Tratados de 1960, en el marco de los derechos y obligaciones de Turquía como potencia garante. Los círculos que afirman lo contrario, como si la cuestión de Chipre fuera una cuestión de «invasión» u «ocupación», cometen una grave injusticia contra mi país.

El principal obstáculo para una solución es la ficción de que la internacionalmente reconocida República de Chipre es la única soberana de la isla. La ficción se vio agravada por la decisión de la UE en 2004 de permitir que el sur se uniera a la UE como si fuera el amo de toda la isla. Por eso, el llamamiento del Parlament a "una mayor participación de la UE en Chipre y al apoyo de las instituciones europeas al proceso de reunificación" no parece sincero.

Décadas de negociaciones federales fallidas demuestran que las percepciones difieren de la realidad: que existen dos pueblos y dos estados separados en Chipre. Debe reafirmarse la igualdad soberana y el estatus internacional de los turcochipriotas, y como manifestación directa de sus derechos inherentes, levantar el aislamiento injusto e inhumano que se les impone.

El único punto justo de la resolución es su reconocimiento del proceso electoral ejemplar en la RTNC, que refleja la cultura democrática de los turcochipriotas.