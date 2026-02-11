Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El apoyo del Parlament al proceso de reunificación de Chipre no parece sincero"
Nicosia, capital de Chipre / Agencias
Oguzhan Begik
La cuestión de Chipre comenzó en 1963, cuando los grecochipriotas expulsaron a los turcochipriotas de las instituciones estatales y de sus hogares, violando los Tratados de 1960 y los derechos humanos fundamentales. De 1963 a 1974, los grecochipriotas llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica contra los turcochipriotas, que tuvieron que vivir en enclaves sitiados que representaban el 3% de la isla.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
En 1974, un golpe de Estado apoyado por la Junta griega pretendía anexar Chipre a Grecia, lo que llevó a Turquía a actuar en virtud de sus derechos de garante en el Tratado de Garantía. Desde entonces, las fuerzas turcas han evitado la reanudación de la violencia y las tragedias. La existencia de estas fuerzas en la isla se deriva de los Tratados de 1960, en el marco de los derechos y obligaciones de Turquía como potencia garante. Los círculos que afirman lo contrario, como si la cuestión de Chipre fuera una cuestión de «invasión» u «ocupación», cometen una grave injusticia contra mi país.
El principal obstáculo para una solución es la ficción de que la internacionalmente reconocida República de Chipre es la única soberana de la isla. La ficción se vio agravada por la decisión de la UE en 2004 de permitir que el sur se uniera a la UE como si fuera el amo de toda la isla. Por eso, el llamamiento del Parlament a "una mayor participación de la UE en Chipre y al apoyo de las instituciones europeas al proceso de reunificación" no parece sincero.
Décadas de negociaciones federales fallidas demuestran que las percepciones difieren de la realidad: que existen dos pueblos y dos estados separados en Chipre. Debe reafirmarse la igualdad soberana y el estatus internacional de los turcochipriotas, y como manifestación directa de sus derechos inherentes, levantar el aislamiento injusto e inhumano que se les impone.
El único punto justo de la resolución es su reconocimiento del proceso electoral ejemplar en la RTNC, que refleja la cultura democrática de los turcochipriotas.
Participaciones de loslectores
"Nos invade una ola de maldad y necedad"
Pedro Serrano Antonán del Valle (León)
"El personal laboral d'Educació reclamem els nostres drets"
M. S. C. Avinyonet de Puigventós
"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Másdebates
El debate
- Alternativa terapéutica Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- A partir de mañana La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Reurbanización completa Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Respuesta al crecimiento demográfico El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- Mantenimiento de viviendas Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- Del 12 al 15 de febrero Fiestas de Santa Eulàlia: estas son las mejores actividades gratis en Barcelona
- Literatura inglesa Custodias arrebatadas y vergüenza nacional: la historia olvidada de las madres lesbianas en la Gran Bretaña de los años 80
- ATHLETIC - REAL SOCIEDAD (21.00 H.) Pellegrino Matarazzo, el matemático de Nueva Jersey que ha revitalizado a la Real Sociedad
- Televisión y Mas La radio, 'Pasapalabra' y Bad Bunny
- Numerosos heridos Nueve muertos por un tiroteo en una escuela y una residencia cercana en Canadá