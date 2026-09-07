El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Miguel Panzano Pujadas



Los aplausos y abucheos en el Congreso, Senado o parlamentos autonómicos deberían estar prohibidos y el presidente suspender la sesión hasta que los parlamentarios se dedicasen únicamente a convencer mediante la palabra y no con el ruido de aplausos. Lo malo es que ellos mismos se convencen de que, cuanto más aplauden, más razón tienen. Lo que hacen es convertir los parlamentos en un teatro o un circo y aumentar la desafección del ciudadano a la clase política. Los ciudadanos están hartos del bochornoso espéctaculo que dan los políticos en los distintos parlamentos y por eso ya no se fian de prácticamente ninguno.