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"Per què avui no es produeixen aparicions com les de Lourdes o Fàtima?"
El 69% de la población mundial elige la cooperación. / Henning W. /Pixabay
Cesca Barti
Les aparicions de Lourdes o Fàtima van tenir lloc en temps de guerra, pobresa i patiment. Per això em pregunto: per què avui, quan el món continua vivint conflictes armats, crisis humanitàries i una greu crisi ambiental, no es produeixen aparicions similars? El que sí sembla evident és que les grans estructures religioses van perdent influència mentre moltes persones busquen una espiritualitat més vinculada a la vida quotidiana i als reptes reals del nostre temps.
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Potser la religió actualitzada és tenir cura de la Terra, del medi ambient, dels altres i de nosaltres mateixes. Potser també consisteix a construir una societat més equilibrada, més conscient dels seus límits, menys dominada pel consum i més autosuficient. Una societat capaç de valorar la cooperació per damunt de la competició, la mesura per damunt de l'excés i el bé comú per damunt de l'interès individual.
Potser no necessitem noves aparicions. Potser el missatge fa temps que el tenim davant dels ulls.
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"¡Qué pobres estos tenistas!"
Manuel Pablo Isla Premià de Dalt
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