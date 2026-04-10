"Aparcar correctamente no es una opción sino una responsabilidad"

Un coche entra en el párking que está en el lado Llobregat, pasando por encima del paso de peatones, a centímetros de una familia que estaba en la acera, el pasado martes. / Elisenda Pons

Mónica Giner



Cada día resulta más evidente la falta de civismo en nuestras calles. Uno de los ejemplos más preocupantes es la ocupación indebida de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) por conductores que no las necesitan. Estos espacios no son un privilegio, sino una necesidad básica que permite a muchas personas desarrollar su vida con cierta autonomía.

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A esta situación se suma otra igualmente grave: el estacionamiento de vehículos en rebajes de aceras y zonas de paso destinadas a carritos de bebé y personas con discapacidad. Lo que para algunos puede parecer una parada “rápida” o sin importancia, en realidad supone un obstáculo insalvable para quienes dependen de estos accesos. Obligar a una persona en silla de ruedas o a una familia con un carrito a bajar a la calzada es, sencillamente, ponerlos en peligro.

No se trata solo de cumplir normas, sino de respeto, empatía y convivencia. Una sociedad que ignora las necesidades de los más vulnerables es una sociedad que retrocede. Es urgente reforzar la vigilancia, aplicar sanciones cuando corresponda y, sobre todo, fomentar una mayor concienciación ciudadana. Porque aparcar correctamente no debería ser una opción, sino una responsabilidad compartida.